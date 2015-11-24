ИА УНИАН создал сервис для решения любых проблем украинцев

Новый проект ведущего информационного агентства страны – «УНИАН Поддержка» - создан, чтобы помочь украинцам в решении любых проблем. Проект не концентрируется исключительно на вопросах в плоскости «гражданин-власть», команда агентства готова помочь и в ситуациях обыденного характера. Каждый может обратиться в редакцию с проблемой, которая его волнует, даже если это недовольство составом Верховной Рады или нетрезвым электриком из ЖЭКа, или другими повседневными жизненными ситуациями.

«Довольно часто чиновники игнорируют запросы людей на решение каких-либо конкретных проблем, особенно, если очередные выборы закончились, - отметил генеральный директор УНИАН Артем Ковалев – Мы стремимся дать обычным людям инструмент влияния на тех, кто ответственен за решение соответствующих вопросов»

«Этим инструментом будет, собственно, агентство и его ресурсы, - объясняет шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий – Если, например, человек жалуется, что местная власть не реагирует на обращение гражданина, либо реагирует неподобающим образом – мы заставим власть имущих реагировать, действовать в правовом поле. Для этого есть широкий арсенал юридических средств, и, в конце концов, как известно, больше всего чиновники не любят публичность, раскрытие их бездействия широкой общественности. Но мы готовы помочь людям и в решении проблем, которые выходят за рамки традиционных инструментов подачи петиций, которые уже работают в Украине – прежде всего, тематически»

Добавить свое предложение можно через социальную сеть Фейсбук, для этого следует коротко изложить суть проблемы. Далее все вопросы выставляются на голосование пользователей соцсети и читателей УНИАН. Три обращения, которые наберут самую большую поддержку в течение одного месяца, принимаются командой УНИАН к решению.

Детали на сайте - http://support.unian.ua/about.html