Краматорских дворников обяжут приступать к работе раньше
15:15, 24 ноября 2015Общество
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В ходе своего первого аппаратного совещания новый мэр Краматорска Андрей Панков обратил внимание коммунальщиков на работу дворников.
Надо пересмотреть график работы дворников / slavdelo.dn.ua
"Почему дворники метут дворы, когда люди идут на работу?" -возмутился Андрей Панков, передает 6264.com.ua.
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"Приходиться идти через пыль. Надо пересмотреть график работы дворников, чтобы они начали работать не с семи или восьми утра, а хотя бы с шести. И пока краматорчанам выходить на работу, территория должна быть убрана", - предупредил городской председатель.
"Обратите внимание на график, я за этим буду следить", - добавил Андрей Панков.
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