На Винничине в собственность участникам АТО предоставлено 630 га

15:00, 24 ноября 2015
Общество
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Площадь земельных участков, которые получили военные в Винницкой области, составляет уже почти 630 гектаров.

Винница / Wikipedia

Как сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой облгосадминистрации, с начала внедрения инициативы об обеспечении участников АТО земельными участками в Винницкой области военнослужащие подали 3978 заявлений на получение наделов.

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Землеустроительная служба региона приняла 3534 решения о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства на земли общей площадью 3108,24 гектара. Другие ходатайства находятся в стадии рассмотрения.

Завершили процедуру оформления земли 1076 участникам антитеррористической операции. Общая площадь земельных участков, которые получили военные в Винницкой области, составляет 629,2296 гектара.

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