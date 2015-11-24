На Винничине в собственность участникам АТО предоставлено 630 га

Как сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой облгосадминистрации, с начала внедрения инициативы об обеспечении участников АТО земельными участками в Винницкой области военнослужащие подали 3978 заявлений на получение наделов.

Читайте такжеПорошенко одобрил закон об одноразовых выплатах раненым в АТО волонтерам и добровольцам

Землеустроительная служба региона приняла 3534 решения о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства на земли общей площадью 3108,24 гектара. Другие ходатайства находятся в стадии рассмотрения.

Завершили процедуру оформления земли 1076 участникам антитеррористической операции. Общая площадь земельных участков, которые получили военные в Винницкой области, составляет 629,2296 гектара.