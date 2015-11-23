В Краматорске вспоминали украинские традиции (фото)
В краматорском ДК им. Быкова состоялся осенний конкурс «Ярмарка украинских обычаев и традиций». За звание лучшего соревновались команды школ города.
В конкурсе «Осенний привет» звучали лирические и шуточные поздравления. Для конкурса "Оберег" нужно было изготовить своими руками куклу-мотанку или подкову на счастье.
Самым интересным получился конкурс «Инсценировка украинского обряда или обычая». Юные артисты воссоздали магический обряд купальского праздника, шуточные и лирические щедривки, сватовство и даже обряд убаюкивания младенца.
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По итогам игры команды «Казачки и казаки» школы №1, «Рыжики веселые» школы №6, «Дивограй» школы №18, «Истинные украинцы» школы №11 получили дипломы за участие в конкурсе.
Победу и звание лучшего знатока украинских обычаев и традиций получили сразу две команды - «Берегиня» школы №23 и «Веночек» школы №31.