Во Львове пьяные посетительницы ночного клуба избили полицейских

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Львова, полицейские прибыли по вызову работников клуба и пытались утихомирить троих женщин (в возрасте 25, 32 и 38 лет), которые находились в состоянии алкогольного опьянения и нарушали общественный порядок.

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Во время прекращения хулиганских действий, женщины оказали сопротивление. От удара в живот ногой пострадала женщина-полицейский, другой патрульный получил удар ногой в голову.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством, насилием или повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей) - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

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Пострадавшим сотрудникам полиции назначена экспертиза.

Как сообщается на странице львовской общественной организации "Варта 1" в Фейсбук, которая совместно с правоохранителями приобщается к патрулированию города, инцидент произошел в ночном караоке-клубе, находящемся в центре города.

"Посетительницы клуба вели себя неадекватно, были в сильном алкогольном опьянении, бармен вызвал охрану, которая вывела их на улицу. Но женщины не успокоились и побили автомобиль охраны. Приехала полиция. Вынуждены были надеть наручники, так как женщины были совсем неадекватные. Одна из женщин начала угрожать полицейским. Все участники конфликта задержаны, была также вызвана скорая помощь, так как одна из участниц дебоша утверждала, что беременна", - сообщается на странице "Варта 1".

Отметим, с начала работы новой патрульной полиции во Львове при исполнении служебных обязанностей пострадали 9 сотрудников патрульной полиции.