Во Львове уволили четырех полицейских: спали в патрульном автомобиле

Об этом сообщила УНИАН представитель пресс-службы полиции Львова Екатерина Рыбий, 28 октября четверо полицейских спали во время службы в патрульном автомобиле на территории Сиховского жилого массива города.

„Полицейские уволены за грубое нарушение техники безопасности – за сон в автомобиле. Они не были пьяны, а просто очень уставшие, поэтому остановились поспать немного. А это грубое нарушение техники безопасности”, – сообщила Рыбий.

Она также отметила, что пятерым полицейским, которые 29 октября проявили недостойное поведение во время отдыха в ночном клубе „Метро”, было предложено написать заявление на увольнение. По состоянию на сегодня, их заявления подписаны, они уволены.

В целом, с начала работы новой полиции Львова, 10 полицейских уволены по негативным мотивам.

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Как сообщал УНИАН, 29 октября пятеро сотрудников полиции Львова, находясь вне службы, ночью отдыхали в ночном клубе «Метро» на улице Зеленой и проявили некорректное поведение, затеяв потасовку с охраной и некоторыми посетителями клуба.

Решался вопрос об увольнении этих сотрудников из полиции за недостойное поведение.

Также во Львове уволили сотрудника патрульной полиции, который 24 сентября устроил драку находясь в нетрезвом состоянии вне службы.