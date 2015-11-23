В Полтаве мужчина устроил стрельбу в магазине
В Полтаве пьяный мужчина устроил стрельбу в магазине.
Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.
Согласно сообщению, во время пребывания в наряде сотрудники батальона патрульной полиции совместно с работниками частной охранной фирмы получили сообщение о срабатывании "тревожной кнопки" в одном из магазинов по улице Калинина.
По указанному адресу правоохранители обнаружили мужчину в нетрезвом состоянии, который устроил ссору с работниками магазина, оскорбляя их нецензурной бранью и нарушая общественный порядок.
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При попытке правоохранителей успокоить гражданина последний достал пистолет и произвел несколько выстрелов. "С целью прекращения правонарушения и недопущения травмирования граждан правоохранители вынуждены были применить спецсредства травматического действия", - подчеркнули в полиции.
Злоумышленник пытался скрыться, но его удалось задержать. Хулиганом оказался 32-летний житель Полтавы. При осмотре места происшествия и прилегающей территории сотрудники полиции изъяли гильзы калибра 9 мм и пистолет с маркировкой ПМР с уничтоженными идентифицирующими данными. Оружие и гильзы направлены на экспертизу.
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Мужчине оказана медицинская помощь, после чего он будет доставлен в изолятор временного содержания.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.