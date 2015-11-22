В Житомире освятили первый греко-католический храм.

Как сообщили УНИАН в Житомирском протопресвітерстві Киевской архиепархии УГКЦ, в освящении храма Святого Василия Великого приняли участие более 100 прихожан.

Строительство храма координировала епархия, а помогла местная община.

Храм состоит из двух частей: нижнего и верхнего.

В Житомирской области с 1996 года продолжается восстановление греко-католической церкви, ведь корни УГКЦ в области достаточно глубокие – в 1772 году в регионе действовали 365 униатских приходов. Однако, в 1795 году Церковь была уничтожена московскими царями. Из-за этого храмов УГКЦ в Житомире до настоящего времени не было.