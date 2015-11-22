В Житомире освятили первый греко-католический храм
19:36, 22 ноября 2015Общество
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Строительство храма координировала епархия, а помогла местная община.
Храм состоит из двух частей: нижнего и верхнего / Скриншот видео
В Житомире освятили первый греко-католический храм.
Как сообщили УНИАН в Житомирском протопресвітерстві Киевской архиепархии УГКЦ, в освящении храма Святого Василия Великого приняли участие более 100 прихожан.
Строительство храма координировала епархия, а помогла местная община.
Храм состоит из двух частей: нижнего и верхнего.
В Житомирской области с 1996 года продолжается восстановление греко-католической церкви, ведь корни УГКЦ в области достаточно глубокие – в 1772 году в регионе действовали 365 униатских приходов. Однако, в 1795 году Церковь была уничтожена московскими царями. Из-за этого храмов УГКЦ в Житомире до настоящего времени не было.
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