Всемирный банк похвалил правительство Тимошенко

Всемирный банк приветствует меры правительства Украины по преодолению инфляции и снятию ограничений на экспорт зерна.

Об этом заявил директор Всемирного банка по Украине, Молдове и Беларуси Пол БЕРМИНГЕМ сегодня во время встречи делегации ВБ с вице-премьер-министром Украины по делам европейской и международной интеграции Григорием НЕМЫРЕЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

В свою очередь, директор Департамента преодоления бедности и экономического менеджмента региона Европы и Средней Азии Всемирного банка Лука БАРБОНЕ отметил важность сотрудничества между правительством Украины и банком относительно подготовки к третьему займу на политику развития для Украины.

Г.НЕМЫРЯ сообщил, что украинская сторона готовится к оценочной миссии банка, которая должна состояться в июне этого года. “Правительство серьезно воспринимает сотрудничество с Всемирным банком. Мы выполняем мероприятия, связанные с упрощением разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности и обеспечением эффективной регуляторной политики, которая является предпосылкой для предоставления банком третьего займа”, - отметил он.

Вице-премьер также информировал представителей Всемирного банка об инициативе премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно активизации работы Совета инвесторов при Кабинете министров. “Первоочередная задача правительства - введение надлежащего экономического управления. Поэтому главной задачей этого совета является выработка конкретных рекомендаций по улучшению регуляторной политики и инвестиционного климата в Украине”, - подчеркнул он.