На Закарпатье из-за паводков подтоплены 315 домов

В Закарпатской области в результате паводка, возникшего после нескольких дней сильных осадков подтоплены 315 домов в 5 районах.

Такие официальные данные были получены по состоянию на 20 часов 21 ноября, сообщается на официальном сайте Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области со ссылкой на пресс-службу УГСЧС.

Согласно уточненным данным, подтоплены 315 домохозяйств, в том числе 144 жилых дома в Межгорском, Раховском, Тячевском, Иршавском районах. Частично отключены от электроснабжения с. Кобылецкая Поляна Раховского района, пгт Дубовое, с. Усть-Черная и с. Новоселица Тячевского района.

Для проведения противопаводковых работ привлечены силы и средства гражданской защиты районных государственных администраций, подразделения ГСЧС, Национальной полиции, дорожных организаций, бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса и местное население общей численностью 210 человек и 50 единиц техники.

Согласно сообщению, продолжаются работы по ликвидации последствий оползня и восстановлению транспортного сообщения на автодороге "Мукачево-Рогатин" между селами Белин и Квасы Раховского района.

По данным УГСЧС, происходит дальнейшее снижение уровней воды от пиковых отметок в пределах населенных пунктов с. Колочава Межгорского района (понижение на 80 см), г. Рахов (на 80 см), с. Усть-Черная (на 70 см) и с. Угля (на 50 см) Тячевского района.

В то же время, как информируют в ведомстве, по прогнозам Укргидрометцентра, в течение 22 ноября в горных районах Закарпатья ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом.

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"Осуществляется мониторинг гидрологической обстановки в бассейнах рек, где существует угроза подтопления населенных пунктов. Ситуация находится на постоянном контроле ГСЧС Украины", - добавили в пресс-службе.