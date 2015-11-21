В Херсонской области во время стычки между силовиками и участниками блокады Крыма ранен полицейский – МВД

Об этом начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД Украины Илья Кива написал в Facebook.

"Во время нападения на полицейских протестующих пострадал полковник полиции, которого со спины ударили ножом, пытаясь завладеть его оружием", - написал Кива.

Он также пообещал опубликовать видео инцидента.

Во время нападения на полицейских протестующими, пострадал полковник полиции, которого со спины ударили ножом, пытаясь завладеть его оружием. Видео с места проишествия выложу позже! Posted by Илья Кива on Saturday, November 21, 2015

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей.

Сегодня на место обрушения электроопор в Чаплынку прибыли представители полиции, чтобы ремонтники смогли заземлить опоры, в связи с этим спецназовцы оцепили взорванные линии электропередач и участников блокады Крыма. Состоялась небольшая потасовка.

Участники блокады Крыма допустили к поврежденным опорам линий электропередач ремонтников для проведения заземления. Специалисты провели необходимые работы.

В ответ вооруженные сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление возле поваленных электроопор.

Вместе с тем активисты блокады установили здесь палатку и не намерены расходиться.

Раннее координатор акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов заявил, что участники акции намерены блокировать ремонт ЛЭП.

Позже заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что правоохранители избили журналистку канала Гульсум Халилову.