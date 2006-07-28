Военнослужащие пытаются массово перейти в другие силовые структуры

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что предусмотренная в Бюджетной резолюции сумма на финансирование армии в 2007 году создаст в Вооруженных силах критическую ситуацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на заседании общественного совета при Минобороны Украины.

«Ситуация выглядит критической потому, что на следующий год нам с барского плеча предложены 6,7 млрд. грн.», - объяснил министр. Он подчеркнул, что Бюджетной резолюцией предусмотрена сумма, которая не учитывает роста стоимости строительства, стоимости топлива и коммунальных услуг. А.ГРИЦЕНКО сообщил, что после проведения ряда консультаций эта сумма выросла на 1 млрд. грн. - до 7,7 млрд. грн.

«Если учитывать повышение цен, нас отбрасывают на 5-6 лет назад», - подчеркнул министр.

А.ГРИЦЕНКО напомнил, что в соответствии с Государственной программой развития ВСУ до 2011 года и соответствующего указа Президента, Минобороны должно получить 2% ВВП, что должно составлять 12 млрд. грн.

По его мнению, такое недофинансирование армии объясняется непониманием ситуации премьер-министром и министром финансов. «Ясно, что из этого правительства при такой позиции министра финансов не могло бы выйти проекта Бюджетной резолюции, в которую предлагалось бы включить финансирование Государственной программы развития ВСУ и ликвидацию диспропорции в денежном обеспечении военнослужащих разных силовых структур», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Министр отметил, что когда средняя заработная плата в стране составляет около 1 тыс. грн., лейтенант получает 850 грн., а должностной оклад командующего ниже, чем оклад у водителя в налоговой милиции. Он подчеркнул, что при условии такого финансирования армии, не желает работать в должности министра, поскольку эта работа превратится в перекладывание бумаг.

«Без помощи армии ничего не будет, мы можем забыть о НАТО, мы можем забыть об уважении к государству со стороны офицерского состава», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО, добавив, что военнослужащие ВСУ пытаются массово перейти в другие силовые структуры, где их денежное обеспечение будет значительно больше.

Он напомнил, что финансирование армии в этом году также критическое, поскольку из бюджета Минобороны в 8,9 млрд. грн. почти три млрд. ведомство должно заработать самостоятельно. Министр заметил, что за счет государственных предприятий Минобороны можно заработать только около 800 млн.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 июля Верховная Рада Украина приняла доработанное постановление об Основных направлениях бюджетной политики (Бюджетную резолюцию) на 2007 год.

Верховная Рада приняла к сведению Основные направления бюджетной политики на 2007 год, поданные Кабинетом Министров Украины.

Также народные депутаты одобрили предложения Верховной Рады Украины к Основным направлениям бюджетной политики на 2007 год и Поручение Верховной Рады Украины Кабинета Министров Украины к Основным направлениям бюджетной политики на 2007 год .

Кабинету Министров Украины парламент поручил подготовить и подать в Верховную Раду Украины проект закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2007 год” с учетом Основных направлений бюджетной политики на 2007 год, Предложений Верховной Рады Украины к Основным направлениям бюджетной политики на 2007 год и Поручений Верховной Рады Украины Кабинету Министров Украины к Основным направлениям бюджетной политики на 2007 год.