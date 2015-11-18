Порошенко поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2016

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю Сборную Украины по футболу и всех украинцев с выходом нашей сборной на Евро-2016. Слава Украине!", - говорится в сообщении.

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Вітаю Збірну України з футболу та всіх українців з виходом нашої збірної на Євро-2016. Слава Україні! pic.twitter.com/R5U1ioMwCC — Петро Порошенко (@poroshenko) November 17, 2015

Как сообщал УНИАН, в Мариборе (Словения) завершился матч-ответ плей-офф отборочного турнира Евро-2016, в котором сборная Украины сыграла вничью с командой Словении - 1:1, и победив по сумме двух матчей (3:1) вышла в финальную часть чемпионата Европы.