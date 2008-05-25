Ставнийчук не исключает обжалования результатов выборов

Заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК не исключает обжалования результатов досрочных выборов в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.СТАВНИЙЧУК сказала сегодня в интервью журналистам в пресс-центре, размещенном в Киевской городской государственной администрации.

«Сейчас трудно говорить, потому что в принципе день голосования проходил более или менее спокойно и каких-то таких чрезвычайных ситуаций, мне кажется, не было. Но не исключена ситуация, что возможно обжалование», - сказала М.СТАВНИЙЧУК относительно вероятности обжалования и отмены результатов голосования через суд.

Она подчеркнула, что общая картина, как прошли выборы, будет понятной завтра, а что касается процессов подготовки и дня голосования, то она не видит оснований для обжалования.

М.СТАВНИЙЧУК также сказала относительно низкого процента явки избирателей в столице на выборах мэра и Киевсовета, что это общеукраинская тенденция. По ее словам, на протяжении последних лет в нашей стране досрочные выборы имеют низкую явку и на этом фоне Киев даже показывает лучший результат.