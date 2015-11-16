"Они одними из первых встретились с врагом в Крыму": Порошенко и Турчинов поздравили морских пехотинцев с праздником

В поздравлении Порошенко говорится, что украинские черные береты всегда были и остаются элитой ВСУ.

"Одними из первых они встретились с коварным врагом на нашей крымской земле и с честью прошли испытание на мужество, патриотизм, верность военной присяге и народу Украины", - отметил президент.

По его словам, сегодня морские пехотинцы эффективно решают ключевые задачи защиты Отечества в ходе антитеррористической операции и своей решительностью, настроенностью на победу обеспечивают оборону на Мариупольском направлении и остаются мощным фактором стабилизации ситуации в южных регионах Украины.

Читайте такжеВ ВМС прошли батальонные тактические учения морской пехоты с боевыми стрельбами

"С болью в сердце склоняем головы перед светлой памятью героев — военных моряков, которые до конца выполнили свой священный долг и отдали жизнь за единство и мирное будущее Украины. Вечная им слава! От имени украинского народа сердечно благодарю личный состав морской пехоты за героизм, верность военным традициям, отвагу и самоотверженность. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и непоколебимой веры в победу", - отметил глава государства.

В свою очередь Турчинов заметил, что это совсем «молодой» праздник, ему всего год.

"Помню, как в свой день рождения, находясь на посту и.о. президента, 31 марта 2014 года подписал указ об введении Дня морской пехоты. Тогда российские оккупанты начали агрессию в Крыму, и морские пехотинцы до последнего защищали свои позиции, мужественно и стойко держа оборону", - отметил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что так же мужественно и упорно морские пехотинцы защищают Украину на востоке, защищая от врага родную землю под Мариуполем на наиболее опасных направлениях.

"Морская пехота - это всегда храбрость, мужество и преданность. Сегодня, когда возрождаются наши Вооруженные силы, на вас, воины - морские пехотинцы, возложена большая часть ответственности за судьбу страны", - подчеркнул Турчинов.