В Черном море проходит активная фаза украинско-американских учений "Си Бриз-2015"

В северо-западной части Черного моря, в Николаевской и Одесской областях проходит активная фаза украинско-американских учений «Си Бриз – 2015».

Читайте такжеЭстония и США начали совместные военные учения вблизи российской границы

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, сегодня тактические группы кораблей-участников от Украины, США, Румынии и Турции провели учения по планированию и проведению международных морских операций по стандартам НАТО. В частности, с их участием прошли учения по организации всех видов обороны в море, плаванию в ордерах, освещению надводной обстановки, поиску подводной лодки (роль подводной лодки выполнял имитатор, который есть на вооружении одного из кораблей), действовали во вводным штаба обучения. Фрегат ВМС ВС Украины «Гетман Сагайдачный», ракетный катер ВМС ВС Украины «Прилуки», корабли морской охраны ГПС Украины «Григорий Куропятников» и «Павел Державин» выполнили артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям. Рейдовый тральщик ВМС ВС Украины «Геническ» обеспечил развертывание, а тактическая группа в составе артиллерийского катера ВМС Украины «Скадовск» и сторожевого катера ГНС Украины «Балаклава» - огневую поддержку высадки морского десанта со среднего десантного корабля «Кировоград» на необорудованное побережье.

В обеспечении высадки морского десанта также принимало участие подразделение курсантов Военной академии Одессы, которое, действуя в разведке с использованием скоростных лодок, обнаружило и уничтожило незаконные вооруженные формирования и склады с боеприпасами. В дальнейшем подразделение вело поисковые действия совместно с подразделением Вооруженных Сил Республики Молдова, которое на автомобильной технике высадилось со среднего десантного корабля «Кировоград». Параллельно в определенном районе совершило воздушное десантирование десантно-штурмовое подразделение батальона морской пехоты украинских ВМС, огневые задачи по морским целям выполнило артиллерийское подразделение ВМС ВС Украины. Еще одно подразделение берегового компонента, а именно подразделение Национальной гвардии Украины, в рамках учений отработало задачи по взятию под охрану и оборону моста в районе одного из населенных пунктов.

Авиационный компонент обеспечил учения по противовоздушной обороне кораблей, осуществил отдельные вылеты с целью поддержки войск с нанесением условного ракетно-бомбового удара по базе незаконных воинских формирований, выполнил противолодочные задачи и парашютное десантирование личного состава морской пехоты.

Читайте такжеReuters сообщило о строительстве российской военной базы на границе с Украиной

По оценке руководителя обучения капитана 1-го ранга Алексея Неижпапы, важно, что во время маневров отрабатывалась слаженность в действиях подразделений различных стран и ведомств. По его мнению, одним из главных достижений активной фазы обучения является повышение уровня взаимосовместимости подразделений при выполнении поставленных задач.

Активная фаза учений продлится по 11 сентября.

Как сообщал УНИАН, темой учений «Си Бриз – 2015», которые проходят с 31 августа по 12 сентября, является проведение международной операции по безопасности в кризисном районе.