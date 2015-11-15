В Киеве на участке нетрезвая глава УИК мешала работе комиссии - полиция

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ Национальной полиции Украины в городе Киеве, инцидент произошел в Днепровском районе 15 ноября.

«В Днепровское РУ Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве поступил звонок о конфликте. По прибытии по указанному адресу правоохранители установили, что инцидент произошел между членами комиссии и председателем УИК. Женщина пришла на участок в состоянии опьянения (при проверке наличия алкоголя в крови установлено 1,7 промилле) и всячески препятствовала работе комиссии. В результате члены УИК проголосовали за отстранение ее от исполнения обязанностей и переизбрали председателя», - говорится в сообщении.

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По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 157 (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму либо деятельности официального наблюдателя") Уголовного кодекса Украины. Правонарушительнице грозит от трех до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.

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Как сообщал УНИАН, ранее в КГГА заявили, что в Киеве по состоянию на 8:30 открылись и работают все 1089 избирательных участков.

Общественный порядок на выборах охраняют более 4000 сотрудников Национальной полиции, Национальной гвардии, курсантов Национальной академии внутренних дел, бойцов батальонов Киев-1, Киев-2.