В Житомире произошел взрыв в пятиэтажке (фото, видео)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Согласно сообщению, в результате взрыва повреждены окна соседних квартир. Предварительно причиной взрыва стало накопление природного газа. Владелец квартиры получил ожоги, других пострадавших нет.

Около 22:20 в Житомирский отдел полиции поступило сообщение о взрыве в квартире по улице Львовской. В результате происшествия 39-летний хозяин квартиры получил ожоги рук и лица и был госпитализирован в больницу. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы полиции.

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Предварительно установлено, что в квартире, где произошел взрыв, проводились ремонтные работы. Вечером владелец зашел в помещение и, по его словам, успел только открыть зажигалку, чтобы закурить.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Назначены соответствующие экспертизы. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.