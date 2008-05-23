В Украине вырастут цены на алкоголь

Украинские производители алкогольных напитков намерены добиваться отмены постановления правительства об увеличении стоимости акцизных марок.

Об этом УНИАН сообщили производители.

По словам генерального директора группы компаний "Союз-Виктан" Андрея ОХЛОПКОВА, производителей беспокоят две вещи – резкое, в три раза, повышение стоимости акцизных марок – с 3,7 коп. до 10,3 копеек, и то, что Кабмин делегировал Министерству финансов право ежегодно изменять стоимость марки с учетом индекса инфляции и повышения себестоимости ее производства. При этом А.ОХЛОПКОВ добавил, что во многих европейских странах акцизная марка бесплатная.

По его мнению, этим постановлением Кабмин фактически увеличил акцизный сбор на 16% - с 21,5 грн. до 25 грн. за 1 литр 100% спирта. При этом А.ОХЛОПКОВ подчеркнул, что акцизный сбор платится в бюджет, а средства от оплаты акцизных марок - в частную компанию, которая занимается их изготовлением.

«Мы начали готовить документы и на следующей неделе намерены обратиться в Административный суд Киева, Антимонопольный комитет, Генеральную прокуратуру о рассмотрении правозаконности принятия постановления об увеличении стоимости акцизных марок и прозрачности его принятия», - сказал А.ОХЛОПКОВ.

«Мы солидарны с нашими коллегами – легальными производителями украинского рынка. Мы опасаемся, что это постановление действительно может нанести существенный урон отрасли», - сообщила в свою очередь директор по корпоративным коммуникациям УК Nemiroff Холдинг Наталья КОНОВАЛОВА.

«Мы сейчас изучаем сложившуюся ситуацию. Если специалисты нашей компании, изучив этот вопрос, увидят, что действительно это постановление содержит какие-либо нарушения, то, безусловно, мы будем использовать все возможности для того, чтобы эти нарушения были устранены, и интересам отрасли не был нанесен урон», - сказала Н.КОНОВАЛОВА.

По мнению Н.КОНОВАЛОВОЙ, «такое резкое поднятие стоимости акцизной марки повлияет на стоимость всей легально произведенной продукции на рынке».

«Сейчас сложно спрогнозировать, насколько вырастет стоимость продукции, поскольку такое ценовое предложение по марке было неожиданным для производителей. Более того, по нашему мнению, оно экономически не оправдано. Мы сейчас изучаем вопрос о возможных ценовых изменениях на рынке, и однозначно можно сказать только то, что на стоимости продукции такой шаг отразиться», - подытожила Н.КОНОВАЛОВА.

Как сообщал УНИАН, 12 марта Кабинет министров принял решение о введении с 1 июля 2008 г. акцизных марок нового образца для алкогольных напитков (постановление №179).

Согласно документу, изготовление и доставка новых марок Государственной налоговой администрации специализированным предприятием Министерства финансов должны быть обеспечены до 20 июня т.г.

Предприятия смогу использовать марки старого образца до 1 августа 2008 г., а алкогольные напитки с такими марками могут продаваться согласно срокам реализации продукции.

Новые акцизные марки на алкогольные напитки и табачные изделия импортного производства будут фиолетового цвета, отечественного – зеленые.

21 мая Кабмин утвердил новые образцы марок акцизного сбора для алкогольных напитков и табачных изделий отечественного и импортного производства и установил на них цену. Цена акцизных марок, которые начнут использовать с 1 июля, составит для алкогольных напитков 10,3 коп. за штуку, для табачных изделий - 5,5 коп.