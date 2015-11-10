Рада ограничила подследственность СБУ преступлениями против нацбезопасности и связанными с терроризмом

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 325 народных депутатов из 378, зарегистрированных в сессионном зале.

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Как отметил председатель Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, закон является техническим. В частности, им предлагается ограничить полномочия Службы безопасности относительно осуществления досудебного расследования преступлений, оставив лишь преступления против национальной безопасности, а также связанные с терроризмом.

Кроме того, закон конкретизирует подследственность преступлений для органов Государственного бюро расследований - им передается право расследовать преступления, которые ранее были подследственны МВД и СБУ, добавил депутат.

Закон, в частности, устанавливает, что следователи органов Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование преступлений, совершенных служебными лицами, которые занимают особо ответственное положение согласно части первой статьи 9 закона "О государственной службе", лицами, должности которых отнесены к первой - третьей категорий должностей государственных служащих, судьями и работниками правоохранительных органов, кроме случаев, когда досудебное расследование этих преступлений отнесено к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствии с частью пятой этой статьи.

Также речь идет о преступлениях, совершенных должностными лицами Национального антикоррупционного бюро, заместителем генерального прокурора – руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры или другими прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, кроме случаев, когда досудебное расследование этих преступлений отнесено к подследственности детективов подразделения внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро в соответствии с частью пятой этой статьи.

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Кроме того, это преступления против установленного порядка несения военной службы (военные преступления), кроме преступлений, предусмотренных статьей 422 Уголовного кодекса Украины.

Этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Уголовные производства, начатые следователями органов внутренних дел, безопасности и прокуратуры до дня вступления в силу этого закона, в трехмесячный срок передаются следователями этих органов соответствующим органам досудебного расследования с учетом подследственности, определенной Уголовным процессуальным кодексом Украины.