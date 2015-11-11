В Раде предлагают установить компенсации за поврежденное в результате АТО жилье
Народный депутат Украины от фракции "Самопомич" Наталия Веселова зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Закон "О борьбе с терроризмом" относительно компенсации за поврежденное жилье в результате проведение АТО (№3434).
Текст законопроекта размещен на сайте парламента.
Им предлагается дополнить Закон "О борьбе с терроризмом" статьей 13-1 "Возмещение вреда, причиненного жилью граждан в результате проведения антитеррористической операции".
Статьей предусматривается, что возмещение вреда, причиненного жилью граждан в результате проведения антитеррористической операции, производится за счет средств Государственного бюджета в порядке и пределах, определенных Кабинетом министров.
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Кроме того, в статье 19 закона устанавливается, что возмещение ущерба, причиненного гражданам террористическим актом (кроме вреда, причиненного жилью), производится за счет средств Госбюджета в соответствии с законом с последующим взысканием суммы этого возмещения с лиц, которым причинен вред, в порядке, установленном законом.
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При этом, отдельно предлагается установить, что возмещение производится за счет средств Госбюджета в порядке и пределах, установленных правительством, с последующим взысканием суммы этого возмещения с лиц, которым причинен вред, в порядке, установленном законом.