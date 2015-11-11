Порошенко продолжит дискуссии с депутатами по "безвизовым" законопроектам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с новоизбранными городскими головами.

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"Для успешного голосования в Верховной Раде нужны основательные предпосылки, которые для меня станут аргументами для продолжения непростой дискуссии с депутатским корпусом. Эти дискуссии являются непростыми. И вы видите это по вчерашнему голосованию, за которое я очень благодарен Верховной Раде... Позавчера у нас был продолжительный и очень непростой разговор в президентской администрации, с четко выстроенными аргументами, а не просто для чего нам безвизовый режим", - сказал президент.

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Порошенко подчеркнул, что реформы, которые проводятся, нужны не Евросоюзу, а нужны в первую очередь Украине, и это составляющая соглашения об ассоциации с ЕС.