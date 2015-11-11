Яценюк: реформа образования - одна из важнейших в 2016 году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе заседания Кабинета министров.

По словам Яценюка, в украинских школах должно быть европейское качество образования, а закон об образовании является одной из самых главных реформ 2016 года.

"Он (закон) должен быть проголосован в целом до конца текущего года", - сказал Яценюк.

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Он также подчеркнул важность того, чтобы закон предусматривал избрание директоров школ на открытых конкурсах.

По словам Яценюка, в каждом областном центре должны появиться так называемые hub schools – школы, "которые бы продемонстрировали, что такое европейское качество образования, начиная со здания школы и заканчивая учителями, которые получают соответствующую заработную плату и имеют возможность научить наших детей".

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Яценюк призвал министра образования и науки Сергея Квита провести соответствующие встречи и консультации со всеми фракциями относительно этого законопроекта.

Как сообщал УНИАН, ранее Квит заявил, что наработано три законопроекта для реформирования образовательной отрасли: базовый законопроект об образовании, законопроект о профессиональном образовании и законопроект о научной и научно-технической деятельности.

В законопроекте "Об образовании" предусматривается новая модель получения среднего образования – в течение 12 лет, из которых 1-5 классы – это начальная школа, 6-9 классы – базовая школа, 10-12 классы – профильная старшая школа.