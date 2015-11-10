Присутствие миротворцев на Донбассе приобретает жизненно важное значение - Минобороны

Об этом заявил начальник главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк во время рабочего визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Голопатюк подчеркнул необходимость развертывания международной миротворческой миссии ООН на востоке Украины, поскольку указанный вопрос приобретает жизненно важное значение на современном этапе", - идет речь в сообщении.

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В ходе заседания украинский представитель отдельно остановился на вопросе продолжающейся внешней агрессии со стороны РФ в Украине. Украина как один из основных и крупнейших контрибуторов сил и средств к международным усилиям по поддержанию мира и безопасности имеет моральные основания рассчитывать на помощь со стороны ООН в такой сложный период. По его словам, несмотря на перемирие, ситуация на востоке Украины, как и ранее, очень далека от мирной, и эскалация конфликта может продолжиться в любой момент.

Голопатюк напомнил, что в марте этого года правительство Украины официально обратилось в Совет Безопасности и к Генеральному секретарю ООН с просьбой развернуть международную операцию по поддержанию мира и безопасности под руководством ООН на востоке Украине. Он отметил, что направление миротворцев ООН в Украине могло бы стать очень эффективным инструментом реализации Минских соглашений.

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При этом он подчеркнул особую необходимость продолжения процесса реформирования возможностей ООН для более эффективного реагирования на кризисные вызовы в сфере международной безопасности. Украина после ее избрания непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2016-2017 годов будет рассматривать вопросы консолидации усилий ООН по поддержанию мира как одно из ключевых и приоритетных направлений деятельности.

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