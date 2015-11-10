Впервые за время затишья боевики обстреляли городские кварталы Попасной – Тука

Об этом сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука, передает пресс-служба Луганской ОВЦА.

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"Вечером 9 ноября с 20:55 до 21:00 террористы со стороны Первомайска (подконтрольно так называемой "ЛНР") осуществили два выстрела из 80-мм минометов. Снаряды легли в районе 19-го блокпоста непосредственно на территории города Попасной", - говорится в сообщении.

"К счастью, обошлось без жертв. Впервые, за время затишья, снаряды залетели на территорию густонаселенного пункта. Такие наглые периодические ночные обстрелы направлены в первую очередь на то, чтобы спровоцировать наших военных", – добавил Георгий Тука.

Напомним, сегодня утром в штабе АТО сообщили, что боевики активизировали обстрелы из оружия калибром 120-мм, нарушая Минские договоренности.