ГПУ сообщила о местонахождении Лукаш

Об этом сообщает Mignews.

"Елена Лукаш находится вместе с адвокатом в Генпрокуратуре с целью прохождения процессуальных обязанностей для выполнения меры пресечения", - сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее Андрей Портнов заявил, что бывшего министра юстиции Елену Лукаш сотрудники Генеральной прокуратуры Украины вывезли ее из СИЗО.

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Как сообщал УНИАН, СБУ 5 ноября заявила о задержании Лукаш, которая находилась в розыске.

По данным Генпрокуратуры, экс-министр вернулась в Украину, и была задержана в Киеве. Датой ее исчезновения указывается 28 июля 2015 года.

Прокуратура 5 ноября Лукаш сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, по факту завладения во время пребывания в должности министра юстиции средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершения служебного подлога, что повлекло тяжкие последствия.

Печерский районный суд Киева 6 ноября арестовал Лукаш с возможностью внесения залога в размере 5,1 млн грн.

В тот же день бывший первый заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов написал в Facebook, что народный депутат Вадим Новинский уже внес залог за Лукаш, однако она продолжает находиться в СИЗО.