Кто должен платить за харьковское метро?

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН считает экономически необоснованным решение горсовета о передаче Харьковского метрополитена в собственность города и не верит в его успешную реализацию.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе народного депутата, об этом сказал А.ФЕДЬМАН во время общения с харьковскими журналистами.

В то же время А.ФЕЛЬДМАН подчеркнул, что не является фанатичным противником передачи метро в собственность города.

При этом напомнил, что согласно постановлению Кабинета министров об утверждении Государственной программы подготовки и проведения Евро-2012 в Украине, на капитальное строительство метро в Харькове на 2008-2012 г. предусмотрено выделить свыше 1,5 млрд. грн.

«О чем это говорит? Это говорит о том, что теперь харьковская городская власть должна сама откуда-то брать и вкладывать в развитие метро около 0,5 млрд. грн. ежегодно. Чтобы было понятно, о чем идет речь, следует отметить, что около 0,5 млрд. грн. на сегодня составляет размер долговых обязательств Харькова перед коммерческими банками. Это долги и нынешней, и прошлой власти - сумма колоссальная, у города нет таких денег», - сказал А.ФЕЛЬДМАН.

Депутат также обратил внимание на еще один негативный момент, который, по его мнению, стоит принять во внимание. «Горсовет принял какое-то решение, но оно еще должно пройти все инстанции и согласования. Решение может ходить по инстанциям бесконечно долго, но деньги могут перестать давать уже с завтрашнего дня. Горько, что пошла прахом большая работа, которую мы проводили несколько месяцев и выбивали в Кабмине деньги на строительство харьковского метро», - сказал А.ФЕЛЬДМАН.