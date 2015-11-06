Портнов заявляет, что залог в отношении Лукаш будет внесен немедленно

Об этом в Facebook написал экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов.

"В отношении Елены Лукаш сегодня будет немедленно внесен залог и она выйдет на свободу", - написал Портнов.

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Кроме того, нардеп от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич заявил, что он также примет участие во внесении залога в отношении Лукаш: "Я лично предложил принять участие во внесении залога за Елену Лукаш. Насколько мне известно, этот вопрос решается. Пока мы находились в суде, адвокаты и наши коллеги не теряли времени и этот вопрос в ближайшие минуты будет решен. Мы понимаем, что у нас мало времени и нужно это решать сегодня. Мы хотели бы сделать максимум ради того, чтобы Елена уже сегодня могла общаться со своими детьми и была дома как можно скорее", - заявил Шуфрич в комментарии "112 Украина".

Как сообщал УНИАН, Печерский суд оставил экс-министра юстиции Елену Лукаш под стражей с возможностью внесения залога в сумме 5,1 млн грн.