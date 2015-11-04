В Совете Европы считают, что Украина неэффективно расследовала события 2 мая в Одессе

Об этом заявил на презентации отчета о событиях 2 мая 2014 года в Одессе председатель Международной консультативной группы (МКГ) Совета Европы Николас Братца.

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"МКГ считает, что расследование испытало значительные трудности, но эти трудности не могут быть оправданием тех недостатков, которые неизбежно являются результатом этих проблем", - сказал он.

По словам председателя МКГ, расследование событий в Одессе не соответствовало ст. 2 ("право на жизнь") и ст. 3 ("запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения") Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Также Николас Братца заявил: "МКГ считает, что расследование было неэффективным по ряду причин, в частности, распределение следственной работы был неэффективным, а ресурсы для расследования были недостаточными".

"Качество расследования было неудовлетворительным, власть не продемонстрировала усердия и максимальных усилий в инициировании и проведении расследования", - заметил Николас Братца.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Нескольких человек сразу застрелили в центре города. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь сепаратистов. Палатки загорелись. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, где находилось много людей, начался пожар, во время которой тоже погибли люди. Всего тогда погибли 48 человек, за медицинской помощью обратились около 300 пострадавших.