В Совете Европы считают, что Украина неэффективно расследовала события 2 мая в Одессе

11:28, 04 ноября 2015
Общество
6160 0

Расследование событий в Одессе 2 мая 2014 года было неэффективным и не соответствующим Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, в частности ее 2-й и 3-й статьям.

REUTERS

Об этом заявил на презентации отчета о событиях 2 мая 2014 года в Одессе председатель Международной консультативной группы (МКГ) Совета Европы Николас Братца.

Читайте такжеВ ООН заявили об уничтожении доказательств по делу о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе

"МКГ считает, что расследование испытало значительные трудности, но эти трудности не могут быть оправданием тех недостатков, которые неизбежно являются результатом этих проблем", - сказал он.

По словам председателя МКГ, расследование событий в Одессе не соответствовало ст. 2 ("право на жизнь") и ст. 3 ("запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения") Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Также Николас Братца заявил: "МКГ считает, что расследование было неэффективным по ряду причин, в частности, распределение следственной работы был неэффективным, а ресурсы для расследования были недостаточными".

"Качество расследования было неудовлетворительным, власть не продемонстрировала усердия и максимальных усилий в инициировании и проведении расследования", - заметил Николас Братца.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Нескольких человек сразу застрелили в центре города. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь сепаратистов. Палатки загорелись. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, где находилось много людей, начался пожар, во время которой тоже погибли люди. Всего тогда погибли 48 человек, за медицинской помощью обратились около 300 пострадавших.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter