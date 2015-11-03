В этом году на ремонт дорог в Краматорске выделят 60 миллионов гривень

11:03, 03 ноября 2015
Общество
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Финансирование работ по капитальному ремонту дорог в Краматорске идет как со стороны государства (до конца года субвенции составят 37 млн грн), так и за счет местного бюджета (23 млн грн).

краматорск / slavdelo.dn.ua

В Управлении жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) Краматорска подтверждают, что объемы работ, действительно, превышают обычные среднегодовые примерно в 10 раз, причем речь идет о ремонте не только уличных магистралей, но и внутриквартальных дорог, сообщает kramatorsk.info.

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"Накануне начала этих масштабных работ, все дороги города обследовали, и был составлен план-график их ремонта, - рассказывает начальник отдела коммунального хозяйства Анастасия Твердун. - В силу известных прошлогодних событий, часть невыполненных проектов осталась еще с того времени, поэтому пришлось корректировать их стоимость и проводить новые тендеры. Когда эти процедуры закончились - дорожники приступили к работе. Финансирование работ по капитальному ремонту дорог идет как со стороны государства  - это 37 млн грн, так и за счет местного бюджета - 23 млн грн. К работе привлекаются не только все дорожно-строительные организации Краматорска, но и подрядчики из соседних городов.

При этом, срок гарантии на капитальный ремонт составляет 3 года, текущего - год. Дорожники будут работать в Краматорске до тех пор, пока позволят делать погодные условия.

Параллельно, идет составление планов по ремонтам на следующий год. В частности, одним из приоритетов станет капитальный ремонт улицы Центральной.

УЖКХ города, совместно с коммунальным предприятием УРСАС, проводит сейчас обследование наиболее аварийных участков тротуарного покрытия, чтобы в следующем году приступитиь к их ремонту. Начать планируют с центральных районов города, в частности, практически готов проект ремонта улицы Дворцовой. Общий же список предполагаемых ремонтов будет составлен к концу ноября.

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