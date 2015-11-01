В ГПУ рассказали, когда правоохранители начали следственные действия против Корбана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

"Уверяю вас, что непосредственно операция началась не из рапортов сотрудников правоохранительных органов, а все началось после поступления заявлений от граждан, которые были похищены представителями этой преступной шайки", - подчеркнул Куценко.

Читайте такжеКорбан рассказал о подробностях своего задержания

Напомним, утром 31 октября в Днепропетровске начались обыски «укроповцев». Обыски прошли в доме лидера партии Геннадия Корбана и его родителей, а также дома у главы правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Позже Корбана доставили в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины в Киеве, где политику стало плохо.

Позже стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.