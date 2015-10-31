Правительство планирует направить на помощь пострадавшим в Сватово средства из резервного фонда

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил минэкономразвития срочно подать предложения относительно выделения средств из резервного фонда государственного бюджета для предоставления помощи семьям лиц, погибших, и пострадавших в результате взрывов боеприпасов в Сватово", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что глава правительства поручил вице-премьер-министру, министру регионального развития Геннадию Зубко направить в Сватово комиссию для оценки ущерба, нанесенного в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 29 октября.

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Министру обороны Степану Полтораку совместно с Председателем Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным и председателем Луганской ОГА Георгием Тукой Кабмин поручил "предпринять скоординированные меры по проведению комплекса спасательно-восстановительных работ для скорейшего обеспечения восстановления жизнедеятельности города".