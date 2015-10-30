На Донетчине задержали пограничников во время получения взятки в 200 тысяч от контрабандистов (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Сегодня утром, по оперативной информации и при содействии объединенного Штаба СБУ в АТО, военной прокуратуры, сил АТО при получении части взятки в размере 200 тысяч гривень задержали "на горячем" старшего офицера Донецкого пограничного отряда и начальника отделения ОБПК "Волноваха", которые организовали преступную схему получения денежных средств от лиц, которые осуществляли незаконное перемещение товаров на временно неконтролируемую территорию", - говорится в сообщении.

По словам Матиоса, "горе-пограничники брали деньги фактически на самой линии разграничения на виду всей очереди людей и автомобилей".

Согласно сообщению, пограничники задержаны, им объявлены подозрения, идут неотложные следственные действия.