В Сватово в результате взрывов погиб человек, ранены 4 военных, проходит эвакуация жителей

Об этом сообщили в Луганской областной военно-гражданской администрации. "В то же время взрывы стали реже. Если в полночь их периодичность составляла один взрыв на 10 минут, то сейчас один - на час", - отмечается в сообщении.

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В сообщении указано, что в результате разрыва снаряда погибла женщина 1966 года рождения, жительница города Сватово. Кроме этого, "получили осколочные ранения четверо военнослужащих. Им оперативно оказана медицинская помощь".

"По предварительной информации, повреждено 9 пятиэтажек, 6 четырехэтажек и 20 трехэтажных домов. В результате разлета боеприпасов вспыхнули локальные пожары. Силами бригад ГСЧС, воинских подразделений их удалось локализовать и погасить. Принимаются меры, чтобы локализовать пожар на арсенале", - говорится в сообщении.

В городе Сватово создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители Министерства обороны, правоохранительных органов, ГСЧС, органов государственной власти и местного самоуправления.

С целью контроля за ситуациейгород Сватово разделен на 6 квадратов, в каждом из которых ситуацию контролируют сводные группы представителей ВС Украины и МВД. Указанные группы фиксируют падение боеприпасов, которые не разорвались, оказывают медицинскую и консультативную помощь местным жителям, а также обеспечивают меры по недопущению мародерства. Осуществляется усиленная охрана места происшествия и периметру самого населенного пункта.

В 6.00 начали работу 15 сводных групп, в состав которых вошли саперы и взрывотехники ГСЧС, ВС Украины, сотрудники милиции и медицинские работники. Их задача - разминирование и вывоз специализированным автотранспортом боеприпасов, которые не разорвались.

"Решением штаба для обеспечения безопасности и здоровья граждан в городе Сватово временно ограничено передвижение, - отметил заместителя руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко. - Из города эвакуированы пациенты Сватовской районной больницы, дома престарелых и школа-интернат. Также вывезено более 200 жителей города, еще около 500 жителей покинули территорию населенного пункта на частном автотранспорте".

Создана комиссия из представителей органов власти и местного самоуправления, которые фиксируют разрушения и определяют материальные убытки.

По словам заместителя руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Клименко, источник пожара - площадка на военном арсенале площадью 300 м на 300 м. "Всего на складе находится около 3,5 тыс. тонн боеприпасов различной модификации. Причины возгорания и обстоятельства происшествия выясняются", - сообщил он.