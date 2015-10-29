В АП не подтверждают сообщения о гибели человека в результате взрывов в Сватово

Об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает "112 Украина".

"По состоянию на эту минуту жертв этого происшествия нет, можем также сообщить, что местному населению сейчас ничего не угрожает. На месте происшествия сейчас уже работает комиссия министерства обороны и Генштаба, работает военная служба правопорядка. Кроме этого сейчас максимально используются все меры, чтобы локализовать и прекратить пожар, который продолжается", - сообщил Мотузяник.

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Причины пожара, по его словам, установит комиссия.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что в Сватово Луганской области горят склады с боеприпасами, в городе слышны взрывы. Позже зампредседателя ВГА Юрий Клименко заявил, что в результате данного происшествия погиб человек.