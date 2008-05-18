Стельмах: НБУ отмечает нивелировку стагфляции

Национальный банк Украины отмечает нивелировку стагфляционных процессов и процессов рецессий в экономике страны. Об этом заявил председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ журналистам в воскресенье, передает корреспондент УНИАН.

«Есть позитивные тенденции в росте промышленного производства и в росте ВВП», – сказал председатель НБУ.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля В.СТЕЛЬМАХ в своем выступлении в Верховной Раде во время отчета о состоянии денежно-кредитного рынка заявил, что в экономике Украины наблюдаются признаки стагфляции (одновременный спад производства и высокий уровень инфляции).

На эту тему "Почему небогатые украинцы запасаются консервами?"