Ющенко про ЕБРР, Украину и фондовый рынок

17:27, 18 мая 2008
Общество
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В европейской экономике новые вызовы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рассчитывает на последующее плодотворное сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития. Об этом он сообщил, открывая первое заседание Совета управляющих ЕБРР, которое проходит в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент отметил, что Украина благодарна Совету управляющих банка за решение провести свое заседание в украинской столице, прибавив, что это происходит во второй раз за последние 10 лет.

По словам В.ЮЩЕНКО, “мы воспринимаем это как оценку тех позитивных изменений в политике, экономике, демократических сдвигах, которые произошли в нашем государстве”.

Президент отметил, что на нынешнее заседание прибыло рекордное количество участников, а это свидетельствует о незаурядном интересе к этому мероприятию и подчеркивает растущую роль ЕБРР в европейской экономике.

Как сказал Глава государства, “в последнее время мы наблюдаем появление новых вызовов в европейской экономике”. При этом, по мнению В.ЮЩЕНКО, на сегодня возрастает консолидирующая роль ЕБРР в преодолении негативных тенденций в мировой и европейской экономике.

Президент Украины убежден, что при этом новые рынки, в частности, и в нашем государстве, не потеряют своей актуальности.

В.ЮЩЕНКО прибавил, что Украина усиливает свои позиции на фондовом рынке, однако, по его словам, он до сих пор остается недооцененным.

 

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