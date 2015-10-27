Лужи не помеха: в Славянске ремонт дорог идет по графику

По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Дмитрия Диденко, завершен капитальный ремонт дороги на ул. Крала Маркса, передает slavgorod. Сегодня также должны завершить ремонт ул. Луначарского (автовокзал), где необходимо положить второй слой асфальта. К проведению капитального ремонта подготовлен участок ул. Ленинградской – выполнении фрезеровка дорожного покрытия. Там работы продолжатся в ближайшее время.

Текущий ремонт дорог, по сведениям Дмитрия Диденко, осталось провести на трех улицах Славянска. Подрядная организация завершит работы в ближайшие дни.

Грейдеровка улиц частного сектора выполнена больше, чем наполовину. Как рассказал директор КП «Водопонижение» Сулейман Фарзалыев, осталось прогрейдеровать всего 23 улицы.