Лужи не помеха: в Славянске ремонт дорог идет по графику

15:56, 27 октября 2015
Общество
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В Славянске подходят к завершению ремонтные работы на дорогах города.

http://slavgorod.com.ua/

По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Дмитрия Диденко, завершен капитальный ремонт дороги на ул. Крала Маркса, передает slavgorod. Сегодня также должны завершить ремонт ул. Луначарского (автовокзал), где необходимо положить второй слой асфальта. К проведению капитального ремонта подготовлен участок ул. Ленинградской – выполнении фрезеровка дорожного покрытия. Там работы продолжатся в ближайшее время.

http://slavgorod.com.ua/

Текущий ремонт дорог, по сведениям Дмитрия Диденко, осталось провести на трех улицах Славянска. Подрядная организация завершит работы в ближайшие дни.

Грейдеровка улиц частного сектора выполнена больше, чем наполовину. Как рассказал директор КП «Водопонижение» Сулейман Фарзалыев, осталось прогрейдеровать всего 23 улицы.

http://slavgorod.com.ua/

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