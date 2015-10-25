Во Львове участникам "карусели" на избирательном участке обещали 300 гривень - ОПОРА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Львова, на избирательный участок на улице Патона, где одним из кандидатов была обнаружена «карусель», вызвали полицию.

Установлено, что член УИК от одного из кандидатов на должность городского головы выдавал бюллетени неустановленным лицам. На месте работают следователи.

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По информации львовского представительства гражданской сети ОПОРА, информация о «карусели» на УИК 461910 по ул. Патона, 7 (11-й округ Львовского городского совета) подтвердилась.

Избиратели с других округов подходили с паспортом со специальной пометкой «П» к конкретному члену участковой комиссии, который выдавал им бюллетени.

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Как информирует ОПОРА, участникам «карусели» обещали 300 грн в случае, если они получат бюллетень, сделают отметку в нужном месте, зафиксируют «волеизъявление» и вбросят бюллетень в урну.

Также, по данным пресс-службы полиции Львова, во Львове на ул. Героев Крут, 27, граждане задержали человека, который фотографировал свой бюллетень, и вызвали полицейский патруль.

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«На этом участке зафиксирован уже пятый студент из одного и того же вуза. Все они ставили и фотографировали отметку за одну и ту же партию. Все эти пять бюллетеней аннулированы избирательной комиссией», - информирует пресс-служба полиции.