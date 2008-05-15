Завтра тестирование по химии

16 мая во всех регионах Украины состоится тестирование выпускников школ по химии.

К участию в нем зарегистрировалось 30 тыс. 361 чел., сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания.

22 тыс. учеников будут сдавать тест на украинском языке, более 8 тыс. – на русском. Меньше сотни участников получат задания на венгерском, румынском и молдавском языках.

Тестовые бланки по химии имеют как закрытые вопросы, где участник должен выбрать один правильный ответ, так и открытые, где нужно решить задачу. Результаты тестирования по химии поступят в пункты регистрации до 18 июня.

Как сообщалось, с 22 апреля по 4 июня продолжается основная сессия внешнего независимого оценивания. Уже прошли тесты по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины и всемирной истории.

Те, кто по уважительным причинам не смог принять участие в основной сессии, имеют возможность сдать тесты во время дополнительной сессии, которая состоится с 26 июня до 4 июля.