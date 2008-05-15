В Харькове повязали 10 наркоторговцев: следы ведут к…

В конце апреля - мае был задержан ряд крупных наркоторговцев, причастных к организации торговли наркотиками в Харькове и организации наркотрафика через территорию Украины и ряда сопредельных государств.

Об этом УНИАН сообщил источник в МВД Украины.

По его словам, среди задержанных, в частности, один из крупнейших торговцев наркотиками в Восточной Европе – Анатолий Д. При задержании у него было изъято большое количество героина – более полукилограмма. В ходе задержания А.Д. пытался скрыться и оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Затем, после неудавшихся предложений «решить вопрос на месте», наркоторговец перешел к открытым угрозам сотрудникам правоохранительных органов.

Всего в рамках спецоперации по нейтрализации каналов восточноукраинского наркотрафика, утверждает собеседник агентства, на сегодняшний день задержано свыше 10 человек. Часть из них ранее привлекалась к уголовной ответственности и попадала в оперативную разработку в связи с торговлей наркотиками. Сегодня задержанные, для избежания давления и влияния на них на местном уровне, пребывают под усиленной охраной в Киеве и дают показания, в которых, по словам источника, фигурируют «весьма известные лица».

Как считает собеседник УНИАН, «у парламентской комиссии по Харькову будет много интересной информации для размышления» (как сообщалось, создана Рабочая группа Комитета ВР по борьбе с оргпреступностью и коррупцией по проверке информации о причастности ряда должностных лиц Харькова и местных правоохранителей к организации наркоторговли и международного наркотрафика – УНИАН).

Поскольку, утверждает собеседник агентства, «нити ведут к должностным лицам самого высокого уровня», началось жесткое давление на спецгруппу, ведущую дело. Ряд СМИ и PR-агентств начали дискредитационную кампанию против отдельных руководителей правоохранительных органов, причастных к проведению спецоперации. Тем не менее, уверен источник, «в этот раз есть реальный шанс не ограничиться наказанием «стрелочников»-наркокурьеров, а добраться до «крыши» и организаторов наркобизнеса и перекрыть один из самых мощных каналов поставок наркотиков в Харьков, Украину и Восточную Европу».

Как сообщал УНИАН, в марте этого года при Комитете Верховной Рады по борьбе с организованной преступностью и коррупцией была создана Рабочая группа по расследованию причастности правоохранительных органов Харьковской области и других должностных лиц к наркоторговле. Группа была создана на основании обращения депутатов Харьковского городского совета «О деятельности организованной преступной группы, в состав которой входят работники милиции, руководители и должностные лица органов местного самоуправления, бизнесмены и ранее судимые лица, а также коммерческие структуры, которые в течении нескольких лет занимаются торговлей наркотиками (кокаином, героином, трамадолом и др.) в городе Харькове и Харьковской области”.

В обращении депутатов были изложены факты, по их мнению, свидетельствующие о причастности ряда высокопоставленных харьковских чиновников, в том числе мэра Харькова Михаила ДОБКИНА и секретаря горсовета Геннадия КЕРНЕСА, к организации торговли наркотиками на территории Харькова и Харьковской области.

Комиссия поручила Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины проверить факты, приведенные в обращении депутатов, для принятия мер по устранению нарушений требований закона и при наличии оснований – привлечении виновных лиц к ответственности.