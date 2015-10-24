Новая полиция в Житомире: после окончания приема анкет конкурс составил 36 человек на место

В Житомире в новую патрульную полицию, набор в которую стартовал 2 октября и завершился 23 октября, подали заявления более 6500 человек, конкурс на одно место составляет 36 человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМВД в Житомирской области, среди желающих служить в полиции Житомира треть - женщины.

На одно место патрульного полицейского Житомира претендует 36 кандидатов.

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В Житомире завершился прием анкет от желающих служить в новой патрульной полиции. В целом кандидатами было подано лично или через Интернет немногим более 6,5 тысяч заявок. Почти треть из них от девушек.

Среди участников первого этапа отбора 55,4% заполнили онлайн анкету. Более половины (53,7%) кандидатов имеют высшее образование.

Среди желающих вступить в ряды патрульной полиции почти 40% - безработные, 17% - студенты, около 8% - действующие сотрудники милиции, остальные - представители других профессий. 68,8% кандидатов составляют мужчины.

Следующим этапом отбора станет проверка общего уровня знаний кандидатов. Она будет проходить с 28 октября в форме независимого компьютерного тестирования на базе Житомирского колледжа бизнеса и права .

Как сообщал УНИАН, в Житомире с 2 октября стартовал набор в новую патрульную полицию.