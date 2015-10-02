В Житомире стартовал набор в патрульную полицию (фото, видео)

Как сообщает пресс-служба МВД, среди первых желающих попасть в ряды новой патрульной полиции большинство составляет студенческая молодежь. Также среди кандидатов оказались военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел.

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Набор продлится с 2 по 23 октября 2015 года.

Как сообщал УНИАН, в Киеве новая полиция вышла на патрулирование 4 июля, во Львове – 23 августа, в Одессе – 25 августа. На очереди - Луцк, Николаев, Хмельницкий, Ужгород и Мукачево.