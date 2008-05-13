По индексу человеческого развития Украина отстала даже от Беларуси

Украина по показателю индекса человеческого развития в 2007 году заняла 76-е место среди 177 стран мира (в 2006 году Украина занимала 77-е место среди 177 стран мира).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил координатор системы ООН, постоянный представитель программы развития ООН в Украине Френсис О’ДОННЕЛ сегодня на пресс-конференции в Киеве, представляя Национальный отчет Украины по человеческому развитию за 2007 год.

«Начиная с 1995 года Программа развития ООН в Украине при помощи регулярных национальных отчетов по человеческому развитию постоянно стремилась привлечь внимание политиков и общественности к вызовам, перед которыми стоит государство в сфере социального и экономического развития. Национальные отчеты предлагали взгляд в долгосрочной перспективе, анализ ситуации в стране и стратегий усиления человеческого развития», - сказал Ф.О’ДОННЕЛ.

По его словам, цель подобных отчетов заключается в том, чтобы консолидировать данные о человеческом развитии в стране, влиять на национальную политику и мобилизовать разные группы общества.

В свою очередь, международный координатор коллектива по подготовке Национального отчета Ежи ОСЯТИНСКИ отметил, что, несмотря на определенный прогресс, Украина по большинству показателей, на основе которых рассчитывается индекс человеческого развития, существенно отстает от всех стран Евросоюза, в том числе от ближайших своих соседей: Венгрии (занимает 36-е место), Польши (37-е место), Словакии (42-е место), Болгарии (53-е место) и Румынии (60-е место), а также от России (67-е место) и Беларуси (64-е место).

По его словам, Украина добилась прогресса в сфере увеличения доходов населения, в образовании и здравоохранении. «Определенный успех достигнут в области гендерной политики. В то же время, дальнейший прогресс в обеспечении гендернего равенства частично зависит от увеличения количества женщин на руководящих должностях. В области здравоохранения серьезным недостатком с точки зрения выполнения задач остается быстрое увеличение количества случаев ВИЧ-инфекции, роста смертности в результате СПИДа и распространение туберкулеза», - сказал Е.ОСЯТИНСКИ.

Справка УНИАН. Индекс человеческого развития рассчитывается на основе показателей ожидаемой продолжительности жизни, грамотности взрослого населения и образования на уровне начальной, средней и высшей школы наряду с показателем уровня дохода, основывающемся на последних данных организаций-партнеров ООН, а также других официальных источников.