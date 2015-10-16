В поликлиники Мариуполя поступили вакцины против полиомиелита

«Если говорить о нашем лечебном учреждении, то вакцин мы получили в достаточном количестве как капельных, так и инъекционных. Медсестры уже обзванивают родителей детей, которым она по возрасту положена», - сообщает 0629 со ссылкой на амбулаторию №1 ЦПМСП №5.

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Здесь отметили, что вакцинировать детей возраста от 0 до 6 лет, будут как в поликлинике, так и дошкольных учреждениях.

Медики рекомендуют родителям детей, которым по разным причинам вовремя не была проведена вакцинация против полиомиелита, также интересоваться по поводу поступления вакцин в лечебные учреждения.