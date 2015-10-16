Россиянку обвиняют в пособничестве террористам за размещение в соцсетях проукраинских постов

Об этом сообщают Крим.реалии со ссылкой на "Настоящее время".

Вологженинова размещала на своей странице в социальной сети материалы, связанные с событиями в Украине. Федеральная служба безопасности России считает их экстремистскими.

Темой украинского кризиса женщина заинтересовалась прошлым летом. Искала альтернативу официальной телеверсии событий, читала, "репостила". Но за ее онлайн жизнью следили не только 52 друга, но и интернет-эксперты спецслужб.

Читайте такжеВ Луганской области СБУ задержала редактора антиукраинской группы в соцсети

Под предлогом ремонта какого-то кабеля к ней в дом ворвались с обыском. Изъяли компьютер, планшет, телефон. Даже диски с детскими праздниками. Недавно прислали бумагу, где объяснили, в чем вина женщины перед страной.

Читайте такжеFacebook забанил Геращенко за пост о россиянах, воюющих в Сирии

"В разжигании ненависти к социальным группам, "ополченцев"-добровольцев из России, тех, кто воюет на стороне "ополчения", к представителям власти в современной России", - зачитывает обвинение Вологженинова.

Теперь ее фамилия - в списке "пособников террористов" на главной странице сайта Федеральной службы Финансовый-бюджетного надзора России

Комментировать обвинения решилась только прокуратура. Если коротко, авторы некоторых материалов, которые "лайкала" и "репостила" Екатерина - "признаны экстремисты". И за интернет-солидарности с их мнением, запрещенным в России, ее могут лишить свободы на 4 года.

"Именно их копирование, размещение ссылок на эти материалы уже является преступлением, соответственно за совершение этого преступления женщина и привлечена к уголовной ответственности", - заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.