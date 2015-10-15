В Краматорске определились с новыми названиями городских улиц

Из знаковых центральных улиц города можно отметить следующие: ул. Шкадинова должна быть переименована в Академическую, ул. Социалистическая - в Князя Владимира, 19 Партсъезда - в Ярослава Мудрого, а улица Ленина - в улицу Дружбы. Площадь им. Ленина предлагается назвать площадь Мира, пишет hi.dn.ua.

Интересным фактом является и то, что некоторые объекты подлежащие переименованию, не сменят своих названий. Это касается некоторых улиц названных лишь по фамилии партийных деятелей советской эпохи. Так например улица Вознесенского (названная в честь Николая Вознесенского, зампреда Совета министров СССР) не сменит своего наименования, однако теперь будет называться в честь Ивана Вознесенского, выдающегося ученого, лауреата Государственной премии (1947).

Должны появится на карте города и улицы с именами героев АТО. Так улица Калинина теперь будет носить имя Михаила Горяйнова, погибшего в бою 2 июня 2014 года, а улица Скрипника будет названа в честь бойца ДУК "ОУН" Дмитрия Афанасьева.