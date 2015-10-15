В Киева возле озера обнаружены 15 мертвых собак, милиция проводит расследование
В Киеве вчера в дежурную часть Деснянского РУ ГУМВД Украины поступило сообщение об обнаружении у озера 15 мертвых собак.
Об этом сообщает пресс-служба МВД г. Киева.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. К правоохранителям обратились представители организации защиты животных.
"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство начато по части 1 статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
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В рамках следственных действий проводится дополнительный осмотр места происшествия с привлечением ветеринарной службы, чтобы назначить судебно-медицинскую экспертизу для определения причины смерти животных.
Кроме того, проводятся мероприятия по установлению свидетелей происшествия и лиц, причастных к совершению правонарушения.