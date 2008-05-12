Китай официально сообщает, кто будет строить авиалайнеры

Китай официально представил компанию, которая будет производить китайские пассажирские авиалайнеры. Церемония состоялась в Шанхае, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Синьхуа.

Новая компания, China Commercial Aircraft Co., имеет уставный капитал в размере 19 млрд юаней (около 2,7 млрд долл.), ее основные акционеры - центральное правительство и администрация Шанхая. В состав владельцев самолетостроительной корпорации также войдут авиапромышленные компании China Aviation Industry Corporation I и China Aviation Industry Corporation II.

Госсовет КНР одобрил создание новой авиастроительной компании в феврале 2007 г. Планировалось, что это позволит стране собственными силами производить самолеты со взлетным весом в 100 т - именно такой взлетный вес имеют авиалайнеры, рассчитанные более чем на 150 мест.