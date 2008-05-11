Сегодня в Украине празднуют День Матери

Сегодня, 11 мая, в Украине отмечают День Матери.

Празднование Дня Матери в Украине введено в 1999 году указом президента. Отмечается праздник каждое второе воскресенье мая.

В Киеве по этому случаю утверждены мероприятия по празднованию Дня матери и Международного дня семьи. В частности, 13 мая 2008 года в 12.00 в Колонном зале Киевской городской государственной администрации состоится награждение отличиями Киевского городского председателя актива столицы по случаю Дня Матери и Международного дня семьи. В 16.00 в Колонном зале КГГА будет проведена социальная акция «Рука милосердия» для детей-сирот, которые вернулись из учебных заведений и получили квартиры от Киевского городского председателя, и детей-сирот, которые находятся под патронатом Благотворительного фонда «Струмок».

15 мая 2007 года в 16.00 в Киевском академическом театре оперетты начнется общегородское мероприятие с просмотром праздничного спектакля.

19 мая 2008 года в 15.00 в Киевской городской государственной администрации состоится встреча руководства города с матерями солдат, погибших при исполнении обязанностей срочной воинской службы.

20 мая 2008 года в 15.00 в Украинском центре гендерного образования Национального технического университета Украины «КПИ» по инициативе городской общественной организации «Женщины в науке» будет презентована книга «Женский университет святой Ольги: История Киевских высших женский курсов».

21 мая 2008 года в 16.00 в Колонном зале Киевской городской государственной администрации будет проведена социальная акция «От сердца к сердцу» по случаю 15-летия основания Киевского объединения Союза Самаритян Украины.

Реализация этих мероприятий будет способствовать углублению национальных традиций, повышению социального статуса женщин, обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин.